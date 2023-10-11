سامي الجميل يحذر: منظومة "حزب الله" تعرّض لبنان للخطر!

حذر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل من أن منظومة “حزب الله” تعرّض لبنان للخطر، منبهاً من جرّ لبنان إلى هذا الصراع “وبلدنا غير قادر على دفع الثمن”، على حد تعبيره.

وقال في حديث لـ”mtv”: “الجميع يعلم أن حزب الله وحماس وإيران حلفاء في محور واحد يدعو الى وحدة الساحات والشعب اللبناني بأكمله معرّض للضرر اليوم ونحذر من أي خطوة يقوم بها حزب الله”، داعيا الدولة اللبنانية إلى نشر الجيش بشكل واسع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل والالتزام بالقرار 1701.

واضاف: “كل ما حذّرنا منه منذ سنوات طويلة يتأكد اليوم وشعبنا هو الوحيد الخائف بين كل جيران فلسطين والجميع بانتظار موقف من الدولة غير الموجودة ووزير خارجيتنا هو ناطق رسمي بإسم حزب الله”.

وتابع الجميل: “لسنا على استعداد لجرّ بلدنا الى الحرب والشعب اللبناني دفع بما فيه الكفاية ثمن الصراع العربي الاسرائيلي، الجميع يتحدث بإسم لبنان للأسف إلا اللبنانيين فلبنان رهينة ولا يتحمّل المزيد من الأثقال التي تُلقى على عاتقه”.

وشدد على أن “الحل هو بمقاربة ولي العهد السعودي للحلّ السلمي والعودة الى منطق الدولتين والمبادرة العربية للسلام”.