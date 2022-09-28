الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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سامي الجميل يلتقي البخاري: يتطلب ان يستعيد لبنان قراره

منذ 14 دقيقة
السفير السعودي اثناء لقائه مع سامي الجميل

السفير السعودي اثناء لقائه مع سامي الجميل

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وجرى عرض لآخر المستجدات وعلى رأسها الاستحقاقات المقبلة على لبنان.

حضر اللقاء النائبان نديم الجميّل والياس حنكش اضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور ميشال ابو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، والسكرتير الاول في السفارة فارس العمودي وجرى في خلاله التأكيد على وجود رغبة لدى المجتمعين العربي والغربي لدعم الدولة اللبنانية، وهذا يتطلب ان يستعيد لبنان قراره وان يجدد السلطة السياسية لتكون قادرة على محاورة العالم وتقوم بما يلزم من اصلاحات وهي مدخل اساسي لأي دعم دولي.

وكانت مناسبة ليقدم الجميّل التهنئة الى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء آملاً ان تحمل هذه الخطوة مزيداً من الازدهار والتقدم للملكة وشعبه.

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