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سامي الجميّل التقى السفير السعودي.. لاستعادة لبنان قراره وتنفيذ الإصلاحات

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2022 1:26 مساءً
النائب سامي الجميل والسفير السعودي وليد البخاري

النائب سامي الجميل والسفير السعودي وليد البخاري

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب “سامي الجميّل” سفير المملكة العربية السعودية “وليد بخاري”، وقد عرض الطرفان لآخر المستجدات وعلى رأسها الاستحقاقات المقبلة على لبنان.

حضر اللقاء النائبان نديم الجميل والياس حنكش، اضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور ميشال ابو عبد الله، ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.

وتأكّد خلال اللقاء، وفق بيان عن حزب الكتائب، “وجود رغبة لدى المجتمعين العربي والغربي لدعم الدولة اللبنانية، وهذا يتطلب ان يستعيد لبنان قراره وان يجدد السلطة السياسية لتكون قادرة على محاورة العالم وتقوم بما يلزم من اصلاحات وهي مدخل اساسي لأي دعم دولي “.

وأضاف البيان:” كانت مناسبة ليقدم الجميّل التهنئة الى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، آملاً ان تحمل هذه الخطوة مزيداً من الازدهار والتقدم للملكة وشعبها”.

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