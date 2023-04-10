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سامي الجميّل: المواطن يدفع ثمن أخطاء السياسيين

منذ ساعة واحدة
النائب سامي الجميل

النائب سامي الجميل

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غرّد النائب سامي الجميّل عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلًا:

“يرزح اللبنانيون حاليًا تحت تعرفة الكهرباء الباهظة التي رفعتها المنظومة من دون أن تكلّف نفسها القيام بأي إصلاحات قطاعية واقتصادية ومالية”.

وأضاف الجميّل: “نفس السياسة ونفس النهج منذ عقود: ليدفع المواطن ثمن أخطاء السياسيين الذين هدروا ودائعه وأفلسوا البلد”!

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