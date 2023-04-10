سامي الجميّل: المواطن يدفع ثمن أخطاء السياسيين

غرّد النائب سامي الجميّل عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلًا:

“يرزح اللبنانيون حاليًا تحت تعرفة الكهرباء الباهظة التي رفعتها المنظومة من دون أن تكلّف نفسها القيام بأي إصلاحات قطاعية واقتصادية ومالية”.

وأضاف الجميّل: “نفس السياسة ونفس النهج منذ عقود: ليدفع المواطن ثمن أخطاء السياسيين الذين هدروا ودائعه وأفلسوا البلد”!

يرزح اللبنانيون حالياً تحت تعرفة الكهرباء الباهظة التي رفعتها المنظومة دون أن تكلّف نفسها القيام بأي إصلاحات قطاعية واقتصادية ومالية. نفس السياسة ونفس النهج منذ عقود: ليدفع المواطن ثمن أخطاء السياسيين الذين هدروا ودائعه وأفلسوا البلد! — Samy Gemayel (@samygemayel) April 10, 2023