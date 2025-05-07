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سامي الجميّل بعد لقاء السفير الفرنسي: لضرورة حصر السلاح بيد الدولة

منذ 38 دقيقة
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل يلتقي السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل يلتقي السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو

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التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وجرى بحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

اللقاء ضم النائب نديم الجميّل، عضو المكتب السياسي جويل بو عبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله وجرى تناول موضوع الانتخابات البلدية واهميته في استعادة الحياة الديمقراطية بعد ركود وتمكين اللبنانيين من استعادة قرارهم عبر صناديق الاقتراع.

كما تناول المجتمعون اتفاق وقف إطلاق النار وكان تأكيد على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية والقوى الأمنية وان يشمل القرار كل الفئات المسلحة وهو امر أساسي بالنسبة لحزب الكتائب ولابد من اتمامه في أسرع وقت ممكن لتتمكن الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها.

كما طالب رئيس الكتائب ان يتم في خلال لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس السوري احمد الشرع الذي يزور فرنسا قريباً اثارة موضوع الوجود السوري في لبنان وضرورة إيجاد صيغة ترتب أوضاعهم وتسمح لهم بالعودة الى بلادهم في أسرع وقت ممكن لرفع العبء عن لبنان.

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