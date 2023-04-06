سامي الجميّل: طالما هناك ميليشيات سيبقى لبنان في حالة عدم استقرار

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان يؤكد مرة أخرى أن الوضع الأمني غير ممسوك وطالما هناك ميليشيات تسرح وتمرح سيبقى لبنان في حالة عدم استقرار وهذا لن يشجع أحدًا على الاستثمار في البلد.

أضاف الجميّل في تصريحات لمنصة “المشهد” أن حزب الله يتحمّل المسؤولية المباشرة لما حصل في الجنوب، لأنه المسؤول الأمني الأول في المنطقة بسبب تقاعس الدولة وعم قدرتها على ضبط أمنها.

وردًا على سؤال بشأن توقيت إطلاق الصواريخ مع زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية للضاحية الجنوبية، اعتبر الجميّل أن الترابط بين الزيارة والصواريخ غير مستبعد، لكن ما حصل يؤكد مرة جديدة أنه يجب ضبط السلاح غير الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية وحصره بيد الشرعية اللبنانية فقط لا غير وإلا سنبقى ساحة للتوترات في المنطقة.

من جهته أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على “إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان”، مشددا على أن الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين.

ولفت ميقاتي إلى أن لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري ينطلق من ارضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم.

وجدد ميقاتي التأكيد على التزام لبنان القرار الاممي 1701، والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل.