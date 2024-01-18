سامي الجميّل: لحماية لبنان من الاعتداءات وتطبيق القرارات الدولية

التقى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل نائب رئيس البعثة الأسترالية في لبنان القائمة بالأعمال الأسترالية Amanda McGregor، وجرى بحث في التطوّرات في المنطقة وجنوب لبنان.

هذا وجرى الاجتماع في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، وكرّر خلاله الجميّل موقف الحزب بضرورة استعادة الدولة لدورها وإعادة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لمنع إدخال لبنان في دوامة الحرب الجارية.

وأكد الجميل ضرورة حماية لبنان من الاعتداءات وتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559 لرفع الأذى عن اللبنانيين.