سامي الجميّل: لن ننتظر الانتخابات!

غرد النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على تويتر:
“انتو وناطرين مرشد المنظومة يصالحكم الدولار صار ١٧.٥٠٠ الحليب والدواء مفقودين المحطات سكرت والمستشفيات عالطريق.
لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم اصبح شرط بقائنا.
الى رئيس واعضاء المجلس: استقيلوا
الى الرئيس المكلف: اعتذر
الى رئيس الجمهورية: استقيل
الى التغييرين السياديين: قوتنا بوحدتنا”.
انتو وناطرين مرشد المنظومة يصالحكم الدولار صار ١٧.٥٠٠ الحليب والدواء مفقودين المحطات سكرت والمستشفيات عالطريق.
لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم اصبح شرط بقائنا.
الى رئيس واعضاء المجلس: استقيلوا
الى الرئيس المكلف: اعتذر
الى رئيس الجمهورية: استقيل
الى التغييرين السياديين: قوتنا بوحدتنا
— Samy Gemayel (@samygemayel) June 26, 2021