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سامي الجميّل: لن ننتظر الانتخابات!

26 - يونيو - 2021
سامي الجميل

سامي الجميّل

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غرد النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على تويتر:

“انتو وناطرين مرشد المنظومة يصالحكم الدولار صار ١٧.٥٠٠ الحليب والدواء مفقودين المحطات سكرت والمستشفيات عالطريق.
لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم اصبح شرط بقائنا.
الى رئيس واعضاء المجلس: استقيلوا
الى الرئيس المكلف: اعتذر
الى رئيس الجمهورية: استقيل
الى التغييرين السياديين: قوتنا بوحدتنا”.

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