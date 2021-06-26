سامي الجميّل: لن ننتظر الانتخابات!

غرد النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على تويتر:

“انتو وناطرين مرشد المنظومة يصالحكم الدولار صار ١٧.٥٠٠ الحليب والدواء مفقودين المحطات سكرت والمستشفيات عالطريق.

لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم اصبح شرط بقائنا.

الى رئيس واعضاء المجلس: استقيلوا

الى الرئيس المكلف: اعتذر

الى رئيس الجمهورية: استقيل

الى التغييرين السياديين: قوتنا بوحدتنا”.

انتو وناطرين مرشد المنظومة يصالحكم الدولار صار ١٧.٥٠٠ الحليب والدواء مفقودين المحطات سكرت والمستشفيات عالطريق.

لن ننتظر الانتخابات، ذهابكم اصبح شرط بقائنا.

الى رئيس واعضاء المجلس: استقيلوا

الى الرئيس المكلف: اعتذر

الى رئيس الجمهورية: استقيل

الى التغييرين السياديين: قوتنا بوحدتنا — Samy Gemayel (@samygemayel) June 26, 2021