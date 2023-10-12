سامي الجميّل: نرفض جر لبنان الى الصراع بسبب أجندة حزب الله

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عبر الجديد أن “موقف الكتائب تاريخي وواضح في الاستمرار بالموقف نفسه من أن للفلسطينيين الحق في دولة، ولكن ما نختلف حوله هو رفض جر لبنان الى الصراع العسكري” كما نرفض جر لبنان الى الصراع بسبب حزب له أجندة معينة ونعتبر ان هذا القرار سيادي، ولا يحق لأحد أن يأخذه عن اللبنانيين لأن تبعات هكذا قرار خطيرة جدا ولبنان دفع كثيرا ثمن القضية الفلسطينية”.

وتابع عبر “الجديد”: “حزب الله ربط نفسه ولم ينتظر غزو غزة، فقد ربط نفسه بمحور وبقرار ما يسمى بتوحيد الساحات وبإيران وقرارات إقليمية لا علاقة لها بمصلحة لبنان ونتخوف من ان يدفع لبنان ثمن هذا الربط”.

ولفت أنه “حان الوقت لأن يبتعد لبنان عن الدخول في صراعات عسكرية إذ لا طاقة له للدخول فيها، ونرفض ان يجر أي كان الويلات على الجنوب وأهله ولبنان برمته لأنه لا يمكن الجزم بعدم توسع الصراع وامتداده وندرك مشاكلنا من الوجود السوري والأزمة الاقتصادية وغيرها، ولا يمكن أن نساعد الآخرين في الحالة التي نحن فيها فقد دفعنا غاليًا وحان الوقت ليرتاح لبنان”.

وعن التعامل مع اشتعال جبهة الجنوب قال الجميّل: هل تريدون منا القبول بفكرة تحمّل مسؤولية قرارات حزب الله وخياراته وأن يُدخل البلد بالحائط ويجر الشعب اللبناني إلى القتل والمذابح ونكون جمعية دفن موتى ندفن أهلنا وشبابنا في لبنان؟ إن كان هذا ما يطلبونه منا سنجيب بالفرنسية لأن الشباب يبدو أنهم بوجود الوساطات الفرنسية صاروا يتحدثون الفرنسية: Non Merci

وأضاف الجميّل: “قضية حزب الله هي نفوذ إيران في المنطقة وتوسيع نطاق النفوذ ويستغل القضية الفلسطينية ليبرر وجوده ويوسع نفوذ إيران في المنطقة والواضح أن على الفلسطينيين أن يكونوا أسياد أنفسهم ويقرروا مصيرهم”.