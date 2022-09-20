الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022 |
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ساندرين الراسي لصوت بيروت إنترناشونال: همّنا ألا يقتل شبابنا مجدداً على الطرقات كما حصل مع جورج ‏

منذ ساعة واحدة
ساندرين الراسي

ساندرين الراسي

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التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عائلة الفنان الراحل جورج الراسي.‏

وفي هذا المجال أعلنت ساندرين الراسي أن المصاب أليم جداً والموضوع لا ينتهي هنا، فجورج رحل ولكن همّنا ألا يقتل شبابنا على الطرقات، ‏والوزير متعاون معنا لنعرف من هو السبب في وفاة شبابنا ونأمل الوصول مع الوزير إلى المتعهد الذي أنشأ الفاصل على الطريق.‏

وقالت في حديث خاص عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “الملف يُدرس بوجود محامي العائلة”.‏

وأكدت ألا صحة لما قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الفنانة ماجدة الرومي ستتكفّل بصيانة الطريق إنما جامعة اليسوعية تواصلت مع ‏الوزير حمية للتكفل بصيانة الطريق.‏

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