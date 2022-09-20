ساندرين الراسي لصوت بيروت إنترناشونال: همّنا ألا يقتل شبابنا مجدداً على الطرقات كما حصل مع جورج ‏

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عائلة الفنان الراحل جورج الراسي.
وفي هذا المجال أعلنت ساندرين الراسي أن المصاب أليم جداً والموضوع لا ينتهي هنا، فجورج رحل ولكن همّنا ألا يقتل شبابنا على الطرقات، والوزير متعاون معنا لنعرف من هو السبب في وفاة شبابنا ونأمل الوصول مع الوزير إلى المتعهد الذي أنشأ الفاصل على الطريق.
وقالت في حديث خاص عبر “صوت بيروت إنترناشونال”: “الملف يُدرس بوجود محامي العائلة”.
وأكدت ألا صحة لما قيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الفنانة ماجدة الرومي ستتكفّل بصيانة الطريق إنما جامعة اليسوعية تواصلت مع الوزير حمية للتكفل بصيانة الطريق.