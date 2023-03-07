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سبل دعم القطاع الخاص محور مباحثات بين ميقاتي ومازرنوفا

منذ 20 دقيقة
ميقاتي مستقبلًا مازرنوفا

ميقاتي مستقبلًا مازرنوفا

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع نائبة المدير العام والمسؤولة عن سياسة الجوار مع الشرق في المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن تنمية القطاع الخاص كاترينا مازرنوفا وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، في سبل دعم القطاع الخاص اللبناني ودعوة اللبنانيين والنواب إلى الإسراع في إقرار إعادة هيكلة القطاع المصرفي لأنه من دون قطاع مصرفي قوي لا يمكن للاقتصاد أن يتنفس وينمو.

وأعلنت مازرنوفا بعد اللقاء: “جئنا إلى لبنان الذي هو شريك مهم مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، واستفسرنا عن التطورات والأوضاع السياسية، وبحثنا أيضًا في الخطوات التي يجب القيام بها من أجل الإطلاق الرسمي لبرنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد اتفاق الإطار الذي عقد السنة الماضية، ووضعنا رئيس الوزراء في المستجدات بشأنه، وأشار إلى أن العديد من الاتفاقات مع الصندوق لا تزال تنتظر الإقرار النهائي في مجلس النواب”.

وأضافت: “زيارتنا أيضًا تأتي للنظر في كيفية استخدام أدواتنا وخبرتنا لمساعدة القطاع الخاص مباشرة، والفرص المتاحة للعمل معه بفاعلية أكثر”.

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