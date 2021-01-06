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سبينيس تعترض: شمل السوبرماركات بقرار الإقفال خاطئ

منذ 58 دقيقة
مواد غذائية

سوبر ماركت

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اعتبر رئيس مجلس إدارة “سبينيس” حسان عز الدين، في بيان، أن “التفكير بشمل السوبرماركات بقرار الإقفال خاطئ”، وقال: “يهمني أن ألفت انتباه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الذي يناشد مع كل إقفال بضرورة شمل السوبرماركت بالقرار ويقترح اعتماد الدليفري كوسيلة بديلة لتأمين الخدمات، أن جميع البلدان في العالم التي أجرت إقفالا تاما، أبقت جميع المتاجر مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، مع العلم أن خدمة الديليفري متطورة جدا ومتبعة في هذه البلدان”.

وأشار الى أن “خدمة الديليفري في السوبرماركات الكبرى والمجهزة لا تتعدى ال3% من مجمل المبيعات، ولا تملك جميعها هذه التسهيلات، وسيؤدي حصر المواد الاستهلاكية بخدمة التوصيل خلال فترة الإقفال إلى كارثة غذائية”.

وتمنى على رئيس لجنة الصحة النيابية “التركيز على الشؤون الطبية وترك الشؤون الخاصة بتأمين الأمن الغذائي للقيمين على ذلك في القطاع الذي نجح في إدارة الأزمات المتلاحقة ولا يزال، انطلاقا من هدفه المتمثل بتأمين كل الاحتياجات للمجتمع اللبناني وحرصه على سلامة المواطنين والموظفين على حد سواء باتباع كل الوسائل الوقائية”.

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