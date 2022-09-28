الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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"سبينيس" تعيد الحياة الى شوارع الأشرفية

منذ 22 دقيقة
إنارة شارعَي مار متر وأديب إسحق في الأشرفية

إنارة شارعَي مار متر وأديب إسحق في الأشرفية

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استكمالاً لمبادرة “ضوي شارعك” التي أطلقتها جمعية “Rebirth Beirut” وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة الحياة ليلاً إلى شوارع العاصمة بيروت، تعاونت سبينيس مع الجمعية لإنارة شارعَي مار متر وأديب إسحق في الأشرفية، لتسهيل حياة القاطنين فيهما وتأمين سلامتهم خلال تنقلهم على الطرقات ليلاً إضافة إلى المساهمة في بسط الأمن والأمان وأجواء الطمأنينة في هذه المنطقة.

تهدف هذه المبادرة إلى توثيق التعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال دمج أهدافهما المشتركة واستراتيجيتهما القائمة على العمل معاً للمنفعة العامة، كما تندرج في إطار نشاطات المسؤولية الاجتماعية المتتالية التي تقوم بها سبينيس تجاه المجتمع بهدف دعم أفراده وتأمين أقصى قدر من التسهيلات العملية له.

تعليقاً على هذه المبادرة تحدّث الرئيس التنفيذي للتسويق في سبينيس رالف القاعي قائلاً:” نعتزّ بهذا التعاون مع جمعية “Rebirth Beirut” لتسهيل تنقلّ المواطنين وإعادة الحياة ليلاً إلى مدينة بيروت. وأضاف : “يدنا ممدودة دائماً لمبادرات مماثلة تصبّ في مصلحة المجتمع اللبناني وتخفّف قدر الإمكان من معاناة المواطنين اليومية لا سيما في هذه الفترة الصعبة التي تمرّ بها البلاد”.

تسعى سبينيس دائماً لإيجاد حلول مستدامة تخدم الوطن والمواطن، لا سيما في مجال تأمين الطاقة البديلة وتوفير الإنارة داخل فروعها وفي الشوارع الحيوية بشكل متواصل في ظلّ الأزمة الكهربائية التي تمرّ بها البلاد لإعادة الحياة من جديد ونشر الأمل بغدٍ أفضل.

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