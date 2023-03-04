ستريدا جعجع: بري يدير معركة انتخاب فرنجية رئيسًا للجمهورية

أكدت النائبة ستريدا جعجع، أن “الستارة أزيحت اليوم عما كان يحاك في الكواليس، وما قلنا انه السبب لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية أصبح اليوم حقيقة، فللمرة الأولى منذ ستة أشهر، أي منذ انطلاق جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في الأول من أيلول الماضي، يخرج الرئيس نبيه بري عن صمته الرئاسي ويكشف أوراقه، ليتبيّن أن دوره لا يقتصر فقط على إدارة جلسات الانتخاب من موقعه كرئيس لمجلس النواب، وإنما يشمل إدارة معركة انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية”، مشيرة إلى ان الرئيس بري “يلعب هذا الدور من موقعه السياسي كحليف لحزب الله وكراعٍ أساسي لفرنجية وساعٍ الى إيصاله الى قصر بعبدا”.

ورأت أنّه “في ظل عدم وجود اي بارقة امل في افق الازمة يجب على الشعب ان ينتفض لمصالحه، وعليه ان يسائل من اعطاهم وكالته النيابيّة عما اذا كانوا يمثلون تطلعاته ورؤيته”.

كلام جعجع، جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، امين الصندوق فادي الشدياق، امين السر ماريو صعب، عضو الهيئة العامة نديم سلامه، الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.