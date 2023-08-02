ستريدا جعجع: سياسة إنتظار المبادرات الخارجية لحل الأزمات الداخلية تثبت فشلها مرة جديدة

شدّدت النائبة ستريدا جعجع على أنّنا “كحزب القوات اللبنانية قلنا منذ اللحظة الأولى أن الحلّ الوحيد لمسألة انتخابات رئاسة الجمهورية هو تطبيق الدستور وعقد جلسة انتخابات مفتوحة تتوالى فيها الدورات الانتخابية الواحدة تلو الأخرى حتى انتخاب رئيس للجمهورية”، لافتةً إلى أّنه “على الجميع أن يدرك أن كل من لا يريد تطبيق الدستور لحجج واهية إنما هو فعلاً يعرقل الانتخابات الرئاسيّة ويعمل على تقويض قيام دولة في لبنان لا يعلو فيها صوت فوق صوت القانون”

كلام جعجع جاء خلال اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”.

وفي السياق، قالت جعحع: “سياسة انتظار المبادرات الخارجيّة لحل الأزمات الداخليّة تثبت فشلها مرّة جديدة”.

إلى ذلك، طالبت “السلطات القضائيّة المختصّة التي تضع يدها على ملف القرنة السوداء اليوم، بضرورة التسريع في المسار القضائي وعدم المماطلة به أبداً، لجلاء الحقيقة في قضية مقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق”.