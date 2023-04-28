ستريدا جعجع: عند كل مفترق طرق.. نُقارن بين أدائهم ومبادئنا

أكدت النائبة ستريدا جعجع أنّ “تواطؤ قوى السلطة على حرمان الشعب اللبناني من حقه في ممارسة دوره الديمقراطي في تكوين السلطات المحلية في البلاد، من خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، مثال جديد عن طريقة عمل هذه القوى في إدارة الشأن العام”.

ولفتت إلى أننا “لن نتراجع عن سعينا الدائم من أجل تطبيق الدستور والقوانين، وإيماننا العميق بمبدأي الديموقراطية وتداول السلطة، ولهذا وعلى ما تقتضيه القوانين المرعية، ذهبنا في تكتل الجمهورية القوية فور صدور قرار التمديد في الجريدة الرسمية للطعن به أمام المجلس الدستوري”.

ورأت جعجع خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز” في معراب، أنّ “عند كل مفترق طرق، نعود إلى المقارنة ما بين أدائهم ونموذج الجمهورية القوية في قضاء بشري، حيث لا يمكن المساس بهذه المبادئ، والمثال الأبرز اليوم انتخابات لجنة جبران خليل جبران الوطنية التي ستقام بموعدها في 11 حزيران المقبل، على الرغم من كل الظروف التي تمر بها البلاد، باعتبار أنها تفسح أمام المواطنين باختيار ممثليهم، الأمر الذي يؤمن استمرارية تداول السلطة في مجتمعنا”.