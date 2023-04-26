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ستريدا جعجع: لن نتراجع رئاسيًّا.. وهذا ما نحضّر له

منذ 37 دقيقة
ستريدا جعجع

ستريدا جعجع

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أكّدت النائب ستريدا جعجع “أننا لن نتراجع أبداً عن مسعانا لإيصال رئيس للجمهوريّة يكون رئيساً بكل ما للكلمة من معنى ولاءه الأول هو للوطن وهاجسه الأول تطبيق الدستور والقوانين، جريء، صاحب موقف حازم وثابت، ولا يلين بوجه الضغوط لأن قيام الدولة واستعادة هيبتها هو المدخل الأساسي للإنقاذ”.

وتوجهت النائب جعجع الى أهلها في مدينة بشري بالقول: “كونوا على استعداد تام لإنتخابات “لجنة جبران الوطنية” التي ستجرى نهار الأحد 11 حزيران 2023″.

كلام النائب جعجع جاء خلال ترؤسها اجتماع رؤساء مراكز حزب “القوّات اللبنانيّة” في قضاء بشري، الذي عقد في معراب، بحضور: النائب السابق جوزيف اسحق.

وتطرّقت النائب جعجع لموضوع تأجيل انتخابات البلديّة، ودعت الحاضرين لمتابعة مسار التحضيرات للإنتخابات الذي كانوا قد بدأوه وكأن الإنتخابات لم تتأجل، وقالت: “نحن في تكتل “الجمهوريّة القويّة” بصدد تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بالقانون الصادر عن مجلس النواب، وهناك سابقة في هذا الخصوص عام 1997 عندما أبطل المجلس الدستوري قرار التمديد للمجالس البلديّة وبالتالي يجب أن نبقى على أهب الإستعداد لخوض الإنتخابات لأننا لا يمكن أن نتكهن متى ستجرى”.

وخلال الإجتماع، بحث المجتمعون في مختلف الشؤون الداخليّة الحزبيّة والتنظيميّة، حيث وضع كل رئيس مركز النائب جعجع بآخر ما وصل إليه مركزه في التحضير للإنتخابات البلديّة وشؤون مركزه الداخليّة كما أجواء بلدته.

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