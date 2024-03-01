ستريدا جعجع: مبادرة "الإعتدال الوطني" خلقت كوّة في جدار التعطيل

حيّت النائب ستريدا جعجع المساعي التي يقوم بها تكتل “الإعتدال الوطني”، ولفتت إلى أن هذه المبادرة خلقت كوّة في جدار التعطيل الذي بُنِيَ على مسار الإستحقاق الرئاسي ورمانا في الفراغ منذ عام ونصف العام ونأمل في أن تتوسّع هذه الكوّة أكثر فأكثر لتصل إلى حد هدم هذا الجدار ونصل إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.

واعتبرت جعجع أن الأساس في هذه المسألة هو الوعد الذي أعطاه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تكتل “الإعتدال الوطني” في أنه سيعمد إلى فتح جلسة انتخابيّة بدورات متتاليّة.

ودعت جميع الرفاق والمناصرين للمشاركة الكثيفة في قداس ذكرى انفجار سيّدة النجاة الذي دعت إليه منسقيّة “القوّات” في كسروان، غداً في كنيسة سيّدة النجاة – زوق مكايل عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.

كلام جعجع جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، أمين السر المحامي ماريو صعب، عضو الهيئة العامة نديم سلامة، الخبير المالي فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.

وتابع المجتمعون الملفات التي تهتم بها المؤسسة من مساعدات اجتماعيّة وطبيّة واستشفائية وتربوية، وتباحثوا في تطوّر الأعمال في مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري – الحكومي خصوصاً لناحية تلك التي لم تكن قد أنجزت في السابق كما الإطلاع على جودة تنفيذها تحضيراً لعمليّة الإنتقال من مستشفى “مار يوحنا” إلى المستشفى الجديد في أوائل الربيع المقبل.

وتباحث المجتمعون في الطلب المقدم من قبل إدارة المستشفى لـ”مؤسسة جبل الأرز”، بالإضافة الى التكاليف الكبيرة المقدمة في مشروع تأهيل وتجهيز المستشفى، لمساعدتها في شراء مولدين كهربائيين حجم كل مولد 200 KVA وذلك لضرورات تشغيل المستشفى الجديد لدى بدء العمل به، فوافقت “مؤسسة جبل الأرز” على شراء المولدين بقيمة 50 ألف دولار.