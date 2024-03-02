ستريدا جعجع: من ارتكبوا مجزرة "سيدة النجاة" سينالون عقابهم

أكّدت النائبة ستريدا جعجع، اليوم السبت 2 مارس/آذار 2024، بعد قداس ذكرى تفجير كنيسة “سيدة النجاة” إلى أهالي الشهداء أن من ارتكبوا المجزرة “سينالون عقابهم ونحن نعرف من ارتكبها لأن الحقيقة ساطعة مثل الشمس”.

وأضافت جعجع “لمن تبقى من النظام الأمني السوري “أنت فلّيت والقوات بقيت” لأنو ما بصح إلا الصحيح”.

وتابعت: “سيأتي يوم ينال فيه المجرمون المسؤولون عن تفجير كنيسة سيدة النجاة العقاب”.

وزادت في القول: “التحية لروح البطريرك صفير، الذي قال لي إن من يحمل مشعل المسيحيين في الشرق لا يفجر كنيسة”.

وأضافت: “قدرنا أن نناضل من أجل الحرية التي تمثّل قضيتنا في هذا الشرق والتي أوجدت لبنان الكيان والتي حملنا السلاح من أجلها وارتضينا السجن والاضطهاد كي لا نتخلّى عنها والتي سقط من أجلها شهداء ثورة الأرز”.

وختمت جعجع “بعد الصَّلب دائمًا تأتي القيامة، فلا تيأسوا ولا تستسلموا بل اصمدوا مهما جار علينا الزمن وستأتي قيامة لبنان، وسنبقى مع الكنيسة و البطريرك الراعي والشعب الوفي بحريتنا وإيماننا”.