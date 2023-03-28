سجالٌ وصراخ.. ماذا جرى في مجلس النواب؟

مع بدء جلسة اللجان المشتركة التي اجتمعت صباح اليوم، علا الصراخ من داخل الهيئة العامة، وذلك بسبب سجال بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر.

وفي التفاصيل، فإنّ السجال بين النائبين جاء على خلفيّة موضوع انتخابات رئاسة الجمهوريّة، حيث دعا النائب ملحم خلف إلى ضرورة انتخاب رئيس. فردّ عليه غازي زعيتر، معتبرًا كلام خلف “مش بالنظام”.

وارتفع سقف النقاش بين النائبين، وصدر عن زعيتر كلام غير مسبوق في المجلس إذ قال لأحد النواب “شو هالبضاعة”، وتوجّه لخلف بالقول: “متل صباطي”.

يشار إلى أنّ جلسة اللجان النيابية المشتركة عُقدت صباح اليوم في مجلس النواب، وعلى جدول أعمالها 8 بنود.