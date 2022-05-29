سجيع عطية: لا أزال مرشحاً لمنصب نائب رئيس المجلس

في وقت تسود حالة من الترقب لما ستؤول اليه معركة إنتخاب رئيس البرلمان ونائبه المترقب حصولها الثلاثاء المقبل، أكّد النائب المنتخب سجيع عطية أنّه لا يزال مرشحاً لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، مشيرا الى أنه سيلتقي الرئيس نبيه بري الإثنين مع كتلة إنماء عكار.

ولفت عطية، وفي حديث إذاعي، الى أنه ليس مرشحاً توافقياً وذلك بعد ترشيح التيار الوطني الحر النائب الياس بو صعب للمنصب عينه.

وعما اذا كان قد حصل على تأييد “القوات اللبنانية”، قال: سيختارون بيني وبين النائب الياس بو صعب.

وكان دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى عقد جلسة من أجل انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس، وكذلك انتخاب هيئة المكتب، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة.