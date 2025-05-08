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سجيع عطية: وصول 3 طائرات إماراتية يشكل بشرى للسياحة والاقتصاد

منذ ساعة واحدة
النائب سجيع عطية

النائب سجيع عطية

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أكد النائب سجيع عطية أن “وصول ثلاث طائرات إماراتية أمس إلى لبنان يشكل بشرى للشعب اللبناني وللسياحة والاقتصاد في البلد، وإعادة العلاقات مع الخليج وتوطيدها يعطيان تحفيزاً لتحسين إمكانات لبنان باستقبال الخليجيين الأشقاء”، وقال:” واضح أن هناك اهتماما خليجيا واحتضانا للبنان”.

وقدر عطية في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، “دور رئيسي الجمهورية والحكومة، والمساعي الجدية التي قاما بها من خلال التواصل مع دول الخليج ودعوتها إلى لبنان” مشددا على “الدور المهم للخليجيين في إعادة الإعمار”.

وعن الخشية من تبدّد المساعدات الخارجية في ظل الهدر والفساد، أكد عطية أن “المطلوب من لبنان الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة المصارف”، ولفت إلى “وجود ورشة عمل في البلد , وان الإصلاح السياسي والمالي قد بدأ”، معتبراً أن “الانسجام الحكومي والتعاون بين رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي يعطيان أملاً، وعلى الرغم من أن الإصلاحات تحتاج إلى الوقت، ولكن فلنكن إيجابيين”.

واعلن ان “الانتخابات البلدية في الشمال تحكمها العائلات بشكل أساسي، ولو طغى عليها بعض الألوان السياسية في البلدات والمدن”، واعتبر أن “العلامة الفارقة في هذه الانتخابات غياب تيار المستقبل عن الواقع في منطقة الشمال وعكار، بعد أن كان ضابطا للإيقاع فيها”، لافتا الى ان “البلدية لا تعطي الانطباع الصادق عن القوة السياسية”.

واشار إلى أن “الأحزاب المسيحية في المناطق المسيحية حيدوا أنفسهم وتركوا الانتخابات عائلية، وكذلك حصل في البلدات السنية، وحتى في طرابلس لا يوجد اصطفاف سياسي، فالتجمعات عائلية مع بعض الرعاية من شخصيات سياسية معينة”.

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