السبت 17 رمضان 1444 ﻫ - 8 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سجين فار من سجن جب جنين.. وتبادل اطلاق نار مع الجيش

منذ 38 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 7/4/2023، بعد عملية متابعة أمنية قامت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة نحلة بملاحقة سيارة من نوع جيب شيروكي من دون لوحات يستقلها السجين الفار من سجن جب جنين المواطن (م.ف.) برفقة المواطن (إ.ي.)، فأقدم الأخيران على إطلاق النار باتجاه الدورية وردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة (م.ف.) ونقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة، وهو مطلوب بجرائم الإتجار بالمخدرات وإطلاق النار على دورية للجيش وإصابة أحد العسكريين بتاريخ 3/1/2023. كما أوقفت الدورية (إ.ي.) وضَبطت سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف مع ذخيرته وكمية من حشيشة الكيف.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    بيار بو عاصي
    بو عاصي: على الحكومة الاجتماع فوراً
    وزير البيئة ناصر ياسين
    وزير البيئة من بجنس: قمنا بعشرات الدعاوى ضد أصحاب المقالع المخالفة
    خلية النحل (أرشيفية)
    بعد الغارات الإسرائيلية.. تضرر قفران النحل في الجنوب

    الأكثر قراءة

    إطلاق صواريخ- أرشيفية
    إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
    فيديو وصور.. المشاهد الأولى للصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
    كرة القدم - تعبيرية
    بعمر الـ 26 عامًا.. إصابة تُنهي مسيرة لاعب كرة قدم شهير