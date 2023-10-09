"سرايا القدس" تسلّلت من جنوب لبنان.. وإصابات "ميؤوس منها" في صفوف الاحتلال

أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، رسميًا عبر “تلغرام” مسؤوليتها عن عمليتي التسلّل اللتين تمّ تنفيذهما على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

يأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر إسرائيلية بإطلاق النار على 4 متسلّلين من لبنان في منطقة الجليل الغربي، مشيرة إلى أنّ المجموعة التي حاولت التسلل تضم أربعة فلسطينيين استشهد اثنان منهما، وتمكن الثالث من الانسحاب إلى لبنان والرابع أكمل التسلل من دون العثور على أي أثر له.

في السياق، ذكرت القناة 13 العبرية أنّ التقديرات تشير إلى أن الخلية التي اجتازت الحدود من لبنان، ينتمي عناصرها إلى حماس والجهاد الإسلامي، وعملوا بتوجيهات من حزب الله.

فيما أفادت “سكاي نيوز” عن اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في كلّ من بلدتي شتولا وعيتا الشّعب، جنوبي لبنان، مشيرة إلى وقوع إصابات في آليات إسرائيلية.

في وقت كشف مستشفى نهريا الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد الإصابات من جراء الاشتباكات على الحدود مع لبنان إلى 7 جنود، بينهم حالات حرجة ميؤوس منها.

بالمقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنّه تمّ الطلب من مواطني بلدات شمالي إسرائيل البقاء في المنازل والتوجه إلى الملاجئ.