سرايا القدس تعلن إصابة 7 جنود إسرائليين في الجنوب اللبناني

أعلنت “سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين”، في بيان عبر صفحتها الالكترونية، “مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدت لإصابة 7 جنود صهاينة بينهم إصابة خطيرة”.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب: “ضمن معركة «طوفان الأقصى سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدت لإصابة 7 جنود صهاينة بينهم إصابة خطيرة”.

واشارت الى ان “العملية تأتي في إطار تطبيق سرايا القدس لمبدأ “وحدة الساحات” التي أعلنتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على لسان الأمين العام القائد زياد النخالة خلال معركة حملت الاسم عام 2022″.