الأربعاء 29 شوال 1445 ﻫ - 8 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"سرايا القدس" تعلن عن استشهاد 3 من عناصرها في الجنوب

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 8 - مايو - 2024 9:15 مساءً
A A A
طباعة المقال

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين” اليوم الأربعاء، عن استشهاد 3 من عناصرها جنوب لبنان.

وأشارت في بيان، الى أن “محمود محمد بلاوني (29 عاما) “أبو عدي”، وأحمد محمد حلاوة (28 عاما) “أبو محمد” ومحمد حسين جود (27 عاما) “أبو ورد” قتلوا في جنوب لبنان ضمن معركة “طوفان الأقصى” أثناء أدائهم لواجبهم القتالي، وهم من “كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سوريا”.

وأكدت أنها “ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة”.

وفي هذا السياق، نعى “حزب الله” شهيداً جديدا، في بيان له وجاء فيه: “بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد مصطفى علي عيسى “حيدر” مواليد عام 1988 من بلدة الدلّافة في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

    المزيد من أخبار لبنان

    "التقدمي" و"اللقاء الديمقراطي" في زيارة الى الأبيض لمتابعة ملف تلوث الهواء في بيروت
    النائب نديم الجميّل
    نديم الجميّل: لسنا مسلّحين ولا نُقيم حواجز ولا نسأل عن هوية ولا نتدخل بالناس
    النائب فؤاد مخزومي
    ما هي الملفات التي حملها مخزومي الى واشنطن؟

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل خارج "التيار"!
    عناصر من حزب الله
    استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
    رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
    خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم