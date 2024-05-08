"سرايا القدس" تعلن عن استشهاد 3 من عناصرها في الجنوب

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين” اليوم الأربعاء، عن استشهاد 3 من عناصرها جنوب لبنان.

وأشارت في بيان، الى أن “محمود محمد بلاوني (29 عاما) “أبو عدي”، وأحمد محمد حلاوة (28 عاما) “أبو محمد” ومحمد حسين جود (27 عاما) “أبو ورد” قتلوا في جنوب لبنان ضمن معركة “طوفان الأقصى” أثناء أدائهم لواجبهم القتالي، وهم من “كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سوريا”.

وأكدت أنها “ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة”.

وفي هذا السياق، نعى “حزب الله” شهيداً جديدا، في بيان له وجاء فيه: “بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد مصطفى علي عيسى “حيدر” مواليد عام 1988 من بلدة الدلّافة في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.