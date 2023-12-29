سرايا القدس تنعي اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، عن استشهاد اثنين من مقاتليها في سوريا ولبنان، على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقالت سرايا القدس في بيان لها: “بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، نزُف إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد، وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلا من الشهيدين المجاهدين أحمد علي محمد جبريل (28 عاما) أبو حيدر، من أبطال كتيبة (الشهيد علي الأسود – ساحة سورية)، ومحمد فريج الفريج (21 عاما)، من أبطال كتيبة (الشهيد أبو حمزة المجذوب – ساحة لبنان).

وأضافت أنهما “ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان، ضمن معركة طوفان الأقصى، أثناء أدائهما واجبهما القتالي”.

وأكدت “سرايا القدس”، أنها “ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة”.