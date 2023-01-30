سرقا مبلغ ٦٠٠ مليون ليرة من داخل سيارة أحد المواطنين

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 25-01-2023، ادّعى مواطنٌ أنّ مجهولَين أقدما على سرقة مبلغ /600،000،000/ ليرة لبنانية من داخل سيارته في مدينة بعلبك.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات السّرقة وتحديد الفاعلين وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، وبأقل من ٢٤ ساعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَتَي المشتبه فيهما، وهما:

أ. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)

م. ط. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)

بتاريخ 26-01-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المذكورَين في بعلبك، وتمّ ضبط السّيّارة المستخدمة في عملية السرقة، كما ضبطت مبلغ /400،000،000/ ليرة لبنانية من الأموال المسروقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما عملية سرقة المبلغ المالي من سيارة المدّعي، واعترفا أنّهما قاما بصرف قسمٍ من المبلغ المسروق لتسديد ديون كانت مترتّبة عليهما ومصاريف خاصّة.

تمّ تسليم المبلغ المالي المضبوط لصاحبه، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.