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سرقا مستلزمات طبية من مستشفى ابن سينا فوقعا بقبضة الأمن

15 - مايو - 2021
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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 24-4-2021، ‏ادّعى وكيل مستشفى ابن سينا الكائن في مدينة بعلبك، ضدّ مجهول، ‏بجرم سرقة برّادَين، أحدهما لحفظ الدواء، وبعض المستلزمات الطبيّة ‏والأدوية، من داخل المستشفى المذكور‎.‎

نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات، التي قامت بها عناصر مفرزة بعلبك ‏القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، اشتبهت بشخصَين، هما‎:‎

ب. ع. (من مواليد عام 1992، سوري)‏
م. خ. (من مواليد عام 1996، سوري)‏
بتاريخ 10-5-2021، أوقفتهما قوّة من المفرزة المذكورة في بلدة تمنين ‏التّحتا ومحلّة الشّراونة‎.‎

‎ ‎بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما، وجرى ضبط البرّادَين ‏المسروقَين وسلّما إلى الجهة المدّعية، وأودع الموقوفان القضاء ‏المختص، بناءً على إشارته‎.‎

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