استمع لاذاعتنا

سرقة بقيمة 30 ألف دولار في زكريت

منذ ساعة واحدة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 20/10/2020، أحيل الى مفرزة جديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية من فصيلة أنطلياس، محضر ادعاء ضد مجهول من المدعوة:

– ر. ي. (مواليد عام 1968، لبنانية).

حول تعرّض منزل ذويها الكائن في محلة زكريت للسرقة (مجوهرات، ساعات، حلى، سلاح كلاشنكوف، مسدس حربي) بواسطة الكسر والخلع أثناء غيابهم عن المنزل خارج الأراضي اللبنانية، وقُدِّرَت قيمة المسروقات حوالي /30،000/ دولار أميركي.

نتيجةً للإستقصاءات والمتابعة الحثيثة التي قامت بها المفرزة المذكورة ومن خلال عمليات الرصد، تمكّنت من معرفة هوية الفاعل ومكان تواجده ويدعى:

ش. م. (مواليد عام 1975، لبناني)
بتاريخ 04-11-2020، داهمت قوة من المفرزة مكان إقامته ومخبئه في محلة الفنار-وأوقفته.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وعن المكان الذي يخبِّئ فيه المسروقات.

أودع القضاء المختص بناء على اشارته، وأعيدت المسروقات إلى أصحابها.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

دولار السوق السوداء
دولار السوق السوداء يتأرجح… بانتظار حكومة “الدمى”
القرنة السوداء
بالصور – من عثر على الشبان المفقودين في القرنة السوداء؟
جبران باسيل
عقوبات أميركية على باسيل اليوم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بلح
7 فوائد “مذهلة” للبلح ستجعلك تتناوله باستمرار
سعاد حسني
إعلامية كويتية تهز الرأي العام بنشرها وثيقة زواج سعاد حسني من هذا النجم
حوت- تعبيرية
بالفيديو: حوت هائل يبتلع قارباً بمن فيه!!