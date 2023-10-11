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سرقة خزنة من شركة في الدّكوانة.. و"المعلومات" توقف أحد المتورّطين

منذ 39 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 8/9/2023، ادّعى مالك إحدى الشّركات في محلّة الدكوانة أنّ مجهولين دخلوا إلى شركته بواسطة الكسر والخلع وسرقوا خزنة تحتوي على مبلغ من المال وقدره /15/ ألف دولار أميركي و/300/ مليون ليرة لبنانية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

على إثر ذلك، كُلّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الاستعلامية والتّقنية في موقع السّرقة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة إلى كشف هويّات الفاعلين، ومن بينهم:

ع. س. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)

بتاريخ 20/09/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدكوانة.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عملية السّرقة، بالاشتراك مع آخرين، وأنّهم أقدموا على الدّخول إلى الشّركة بواسطة الكسر والخلع وسرقة الأموال، وأنه قام بإرسال نصيبه من الأموال المسروقة إلى خطيبته الموجودة في سوريا.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين”.

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