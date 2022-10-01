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سرقة زيتون في عدد من المناطق... ونداء إلى قيادة الجيش

منذ 9 دقائق
زيتون

زيتون

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أعلن تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في بيان، أن “مجموعات من السارقين تقوم بسرقة كميات كبيرة من الزيتون تحت جنح ‏الظلام في عدد من المناطق، وأحيانًا تقوم هذه العصابات بقطع الاغصان الوفيرة الحمل وسرقتها”.‏
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واعتبر أنّ “هذا الأمر الخطير لا يمكن أن يستمر سيما وان مزارعي الزيتون ينتظرون الموسم بفارغ الصبر لسد ديون الحراثة والتقليم ‏والتسميد، وليس لهم من معيل سوى شجرة الزيتون بخاصة في هذه الايام الشديدة الصعوبة”.‏
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وطالب التجمع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية باعتقال السارقين في القرى المعروفة، “منعا لاستمرار هذه الظاهرة ومنعا لحدوث ما لا ‏يحمد عقباه”.‏

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