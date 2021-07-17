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سرقة كابلات كهربائية لمحطة بقسطا شمال صيدا

17 - يوليو - 2021
بلدية بقسطا

بلدية بقسطا

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أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن مجهولين أقدموا ليل أمس على سرقة شبكة كابلات كهربائية عامة عائدة لمحطة بلدة بقسطا شمال مدينة صيدا، التي تغذي منطقة الأفراز العراقي، حيث قاموا بقطع الكابلات التي تربط المحول الرئيسي بالشبكة، مستغلين الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي، مما أدى الى انقطاع التيار نهائيا عن المنطقة التي تتغذى من هذه المحطة.

وتعمل الفرق الفنية في مصلحة “كهرباء لبنان” الجنوبي منذ الصباح، على تصليح الأضرار لإعادة ربط المنطقة بالشبكة الرئيسية. فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادثة.

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