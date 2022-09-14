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سرقة محطة تشغيل بئر المياه في بلدة المحيدثة

منذ 29 دقيقة
راشيا

راشيا

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أقدم مجهولون على سرقة محطة تشغيل بئر المياه في بلدة المحيدثة في قضاء راشيا عبر الكسر والخلع.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية لرفع البصمات ومعاينة المحطة وفتحت تحقيقًا.

وأفاد رئيس بلدية المحيدثة المهندس مروان شروف بإن “عصابة سرقة قد سطت على الكابل الرئيسي الذي يغذي المحطة وتابلو الكهرباء ومضخات وغيرها من لوازم التشغيل والديجنترات، إضافة الى كميات من المازوت تقدر ثمنها بنحو 9 آلاف دولار اميركي”.

ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى “بذل أقصى الجهود لكشف الفاعلين، وخصوصًا أنّها المرة الثانية التي تتعرض فيها المحطة للسرقة، إضافة الى سرقات أخرى وفي قرى عدة ومحطات مياه وكهرباء”.

وإذ استنكر ما حصل، أشار إلى أنّ “البلديات منهكة وظروفها مأسوية. يكفينا مصائب وويلات لتأتي عمليات السرقة وترفع من حجم المعاناة”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف هذه السرقات”.

ويذكر أن المحطة نفسها قد تعرضت قبل بضعة أشهر لعملية سطو مشابهة.

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