الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سرق أسلاكاً كهربائيّة.. وأوقف أثناء حرق بعضها!

منذ 4 دقائق
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية ومنها عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة لتحديد المتورطين بها وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هوية أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة، ويدعى: ي. م. (مواليد عام 1998، فلسطيني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات ودعارة.

بتاريخ 18-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في صيدا أثناء قيامه بحرق كمية من الأسلاك الكهربائية وضبطت دراجة آلية لون أسود، بتفتيشه والدراجة ضبطت مضخة مياه وادوات صناعية وسكيناً، /58/ حبة مخدّرة نوع ترامال وورق لف سجائر.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية ومضخة المياه من المصيلح، كما اعترف بتعاطي المخدرات من نوعي كبتاغون وحشيشة الكيف.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    مارك ضو
    ضو: نضالنا مستمر لتحرير وطننا
    مطار رفيق الحريري الدولي
    لبنانيّون وصلوا فجراً من السودان إلى مطار رفيق الحريري الدولي
    القصر الجمهوري في بعبدا
    أسبوعان حاسمان.. والاستحقاق الرئاسي "أول بأول"!

    الأكثر قراءة

    المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
    أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!
    صحن "المقروطة"
    حلوى المقروطة.. فيديو لطريقة إعداد أشهر الحلويات الفلسطينية
    الفنان السوري محمد قنوع
    في آخر مقابلة قبل وفاته.. محمد قنوع يكشف عن "غلطة العمر"