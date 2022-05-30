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سرق خزنة احدى المحال.. ووقع بقبضة قوى الأمن باليوم نفسه

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 4:09 مساءً
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 24-5-2022، ادعى لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي المدعو (س. ح.) صاحب أحد المحال التجارية في محلة سد البوشرية، ضدّ مجهول بجرم سرقة الخزنة الموجودة داخل مكتبه بواسطة الكسر والخلع.

على الفور، باشرت الفصيلة بالتحقيقات. ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: م. ه. (مواليد عام 2004، سوري) وهو موظف لدى المدعي. بالتاريخ ذاته، أوقفته دورية من الفصيلة في المحلة المذكورة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه خبّأ المال داخل منزله الكائن في شارع الذهب – سد البوشرية، فتوجهت الدورية إلى منزله وضبطت مبلغ /5598/ دولار أميركي. كما تبيّن أنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية.

أُعيد المبلغ إلى صاحبه، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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