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سرق عشرات الدراجات الآليّة.. ثمّ توارى في أحد فنادق الضاحية!

منذ ساعة واحدة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، إلى أنّه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتنفيذ عمليات سرقة دراجات في العديد من مناطق جبل لبنان، وقد تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو له يوثّق تنفيذه عملية سرقة درّاجة.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو: م. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق.

بتاريخ 13/04/2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشّعبة من تحديد مكان وجوده في الضّاحية داخل أحد الفنادق، حيث عملت على توقيفه وبرفقته المدعو: ع. ن. (من مواليد عام ۱۹۸٦، لبناني).
بتفتيشهما، ضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات.

بالتحقيق مع الأول، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية من مناطق: الجناح، الأوزاعي، الشياح، وعين الرمانة، وببيعها داخل مخيّم صبرا، وأنه وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توارى عن الأنظار واختبأ في أحد فنادق الضاحية بمساعدة الثاني، الذي اعترف بما نُسِبَ إليه أيضًا. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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