سرق كابلات كهربائية عن الشبكة العائدة للمطار... إليكم التفاصيل

صـدر عـن المديـرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة لكابلات كهربائية عن الشبكة العائدة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، توصلت إلى تحديد مكان تواجد وهوية أحد الناشطين في هذه العمليات، ويدعى ح. ب. (مواليد عام 1998، لبناني).

وعلى الأثر، وفي 14-9-2022، دهمت قوة من الفصيلة منزله، وألقت القبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامه باستخراج النحاس من الكابلات المسروقة، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات. كما تبيّن أنه توجد في حقه مذكرة قضائية بجرم سرقة. باستماعه، اعترف بما نسب إليه، وبقيامه بالاشتراك مع آخرين بعمليات سرقة عدة. وأودع مع المضبوطات مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين”.