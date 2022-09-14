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سرق كميّة من المازوت من داخل خزّانات أوجيرو... فوقع بقبضة المعلومات

منذ 36 دقيقة
توقيف

توقيف

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:

بتاريخ 7-9-2022، أقدم مجهول على سرقة كميّة من المازوت من داخل خزّانات مركز شركة “أوجيرو” في بلدة عين داره.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة منفذ عملية السرقة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من كشفه، ويدعى:

ر. ع. (من مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)

بتاریخ 11-9-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في البلدة المذكورة، على متن آلية “بيك أب” نوع تويوتا لون أبيض وأزرق، المستخدمة في عملية السرقة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على سرقة كميّة من المازوت من خزانات “أوجيرو” في عين دارة.

تم حجز الـ “بيك أب”، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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