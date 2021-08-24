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سرق مبلغاً مالياً كبيراً من داخل إحدى الشقق وقوى الأمن تلقي القبض عليه

24 - أغسطس - 2021
سرقة - تعبيرية

سرقة - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 17-08-2021، ادّعت إحدى المواطنات لدى مخفر بكفيا في وِحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ /25/ ألف دولار أميركي و/100/ مليون ل.ل. بواسطة الكسر والخلع، من داخل خزنة في منزلها الكائن في بلدة عين علق. وقد حامت الشبهات حول ناطور المبنى، ويدعى:

– خ. س. (مواليد عام 1984، سوري)

بعد استدعائه، واستماع إفادته من قِبل عناصر المخفر المذكور، أنكر علاقته بعملية السّرقة.

بالتوسّع بالتحقيق معه من قبل مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف أنه أقدم بتاريخ 15-8-2021 على الدخول الى منزل المدّعية بواسطة مفتاح مستعار، في أثناء غيابها عن المنزل، وقام بخلع الخزنة الحديدية وسرق منها المبلغ المذكور، وخبّأه داخل مرآب المبنى.

ضُبط المبلغ المسروق وأعيد إلى المدّعية، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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