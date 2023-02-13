سرور: لا ازمة خبز غداً وأبواب الحلول مفتوحة

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أنه “تم الاتصال من قبل النقابة بوزير الاقتصاد ووعد بإصدار تسعيرة غدا”، كذلك، جرت اتصالات عدة بمكتب الحبوب والشمندر السكري لحل مشكلة التسعيرة لأن آخر تسعيرة كانت على دولار 64 ألف ليرة واليوم أصبح الدولار على مشارف الـ70 الف ليرة وكانت الاتصالات ايجابية”.

وقال: “لا أزمة خبز غداً وأبواب الحلول مفتوحة لأن رغيف الناس خط أحمر والأفران لطالما تحملت الكثير من الصعاب فهي لن تترك بابا للحل إلا وستطرقه كي يبقى الاستقرار في قطاع المخابز والأفران”.