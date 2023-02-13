الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سرور: لا ازمة خبز غداً وأبواب الحلول مفتوحة

منذ 3 دقائق
الخبز

الخبز

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أنه “تم الاتصال من قبل النقابة بوزير الاقتصاد ووعد بإصدار تسعيرة غدا”، كذلك، جرت اتصالات عدة بمكتب الحبوب والشمندر السكري لحل مشكلة التسعيرة لأن آخر تسعيرة كانت على دولار 64 ألف ليرة واليوم أصبح الدولار على مشارف الـ70 الف ليرة وكانت الاتصالات ايجابية”.

وقال: “لا أزمة خبز غداً وأبواب الحلول مفتوحة لأن رغيف الناس خط أحمر والأفران لطالما تحملت الكثير من الصعاب فهي لن تترك بابا للحل إلا وستطرقه كي يبقى الاستقرار في قطاع المخابز والأفران”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: حزب الله يريد رئيساً يدين له بالولاء
    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة اليوم ؟
    الليطاني
    مياه الري معطلة في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    فادي الهاشم
    صدور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم