سرية درك صيدا: 163 محضر عدم التزام بالكمامة

نفذت سرية درك صيدا في قيادة منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي، دوريات وحواجز متنقلة لها في عدد من مناطق صيدا والزهراني وجزين، عملت خلالها على التحقق من التزام المواطنين المتنقلين في هذه المناطق بارتداء الكمامات الواقية، وقد تم تسطير 163 محضر ضبط في حق أشخاص لم يلتزموا بوضع الكمامات الواقية.

وجاءت الخطوة تطبيقا لقرار وزير الداخلية والبلديات المبني على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المتعلقة بإلزام المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، بضرورة وضع كمامات واقية أثناء تنقلاتهم، حفاظا على السلامة العامة.