سعد: على مجلس النواب التوافق على الحكومة المستقلة

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، أن “الثورة يجب أن تستمرّ وشعلتها لم ولن تنطفئ، وكل من يظن أنها ولت فهو مخطئ.

وقال في حديث تلفزيوني: “نحن في حزب القوات اللبنانية متميزون عن الطبقة السياسية، لأننا عندما اكتشفنا أن هناك ذهنية وطريقة حكم عن طريق صفقات، وكل من يدير السياسة في لبنان، لهذا كنا السباقين في الاستقالة من مجلس الوزراء، ومجرد أن الطبقات السياسية فشلت، يجب الذهاب إلى شيء جديد، أي حكومة أخصائيين منقذة”.

واعتبر النائب سعد، أن “المشكلة لم تكن مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بل أننا نريد حكومة مستقلة كليا، من رئيسها الى الوزراء”.

وأضاف: “أعتقد أنه ليس هناك أحد غيرنا مع المبادرة الفرنسية، لدينا نظام عليه علامات استفهام وفساد غير مسبوق، وهناك طبقة سياسية لم تشبع من المحاصصة، ونحن نمثل ما نمثل، والقواعد والتوجه السياسي، تؤكد رأينا أننا لا يمكن أن نمر في نفس الممر ونصل إلى نتائج مختلفة”.

وأوضح أنه “على المكونات السياسية في المجلس النيابي التوافق على الحكومة المستقلة، علينا التوافق على مرحلة انتقالية من اختصاصيين مستقلين”.

وأشار الى أن “العمل الإنتخابي ليس عملا عيبا”، مؤكدا أن “القوات اللبنانية اتفقت مع التيار الوطني الحر على العديد من مبادئ إدارة الدولة منها المشاركة بالتعيينات لكن القوات لم تقم محاصصة، ونحن مبدئيون”.

من جهة أخرى، أوضح أنه “جلسنا مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب وسألنا ماذا تريدون: قلنا له لا شيء. افعل ما تريد ولحظة اعطائك لوائح من السياسيين اعلم انك وقعت في الفخ .. فاعتذر”.