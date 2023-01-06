سعد يستغرب حديث "الحزب" عن "لبننة" الاستحقاق الرئاسي!

رأى النائب السابق فادي سعد أن الأمور السياسية على حالها، مشيرًا إلى أنّ فريق 8 آذار ما زال متمسكًا بسياسة التعطيل، مستغربًا كيف أنّ حزب الله يتحدث عن لبننة الاستحقاق الرئاسي، ويؤكد في الوقت نفسه أنّ قراره وسلاحه وأمواله من إيران.

سعد وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أضاف: “إذا كان حزب الله يريد فعلًا لبننة الاستحقاق الرئاسي فلماذ لا يكشف عن مرشحه ويذهب الى مجلس النواب لينتخبه؟”، معتبرًا أن المشكلة مع حزب الله تتعلق بتفسيره للدستور وكأنه مسألة نسبية، فماذا يمنع أن ينعقد مجلس النواب بصيغته الانتخابية ويبقى النواب في المجلس حتى انتخاب الرئيس؟ أما اذا كان ينوي الاستمرار باعتماد الورقة البيضاء لتضييع الوقت فهذا غير مقبول في بلد منهار وشعبه يتضور جوعًا وفقرًا وقطاعاته الصحية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية تعاني الأمرين.

كما شدد سعد على أن النائب ميشال معوض ما زال مرشح الفريق السيادي، مشيرًا إلى أن مسألة استبداله بمرشح آخر ليست مطروحة الآن. لكن إذا اتفقت القوى التي تدعم ترشيحه على مرشح آخر فهذا لن يتم إلا بالتوافق معه.

وفي موضوع السجال حول ملف الكهرباء بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رأى سعد أن المشكلة هي ذاتها منذ أزمة الملياري دولار ولا يزال البلد في العتمة. وتابع: لقد عارضنا هذا المشروع واقترحنا في حينه إبقاء البلد في العتمة والشروع ببناء معامل لتوليد الطاقة، لكنهم رفضوا وكانت بعض الشركات اقترحت علينا تزويد لبنان بالكهرباء لكن جماعة التيار ممثلين بالوزير سيزار أبي خليل يومها رفضوا ذلك، معتبرًا أنه “من غير الطبيعي أن تدفع أي فلس على الكهرباء التي لن تأتي”.