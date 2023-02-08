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سعر "الدولار" ليس حقيقيًا.. والمضاربة تتحكّم بالسوق السوداء!

منذ 21 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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وصف الخبير الاقتصادي والمالي نسيب غبريل خطوة توقيف بعض الصرافين بالجيدة ولكن غير كافية، موضحاً أن المضاربة لا تزال هي المتحكمة بالسوق الموازية علماً أن السعر المتداول به حاليا ليس حقيقيا، بل مصطنعاً.

وشرح في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء هو نتيجة الشح في السيولة بالعملات الاجنبية في السوق اللبنانية إثر أزمة الثقة التي بدأت منذ أواخر العام 2017 واستمرت في ظل عدم اتخاذ أي اجراء أو قرار له علاقة باعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني كالكابيتال كونترول مثلاً وغيره من القوانين”.

وشدد غبريل على “ضرورة المباشرة بالاجراءات سريعاً واعادة الثقة الى السوق اللبنانية”.

وتعليقا على إضراب المصارف المستمر، أكد غبريل أن “المصارف ليست هاوية اضرابات والاضراب يضر بها قبل أي جهة أخرى”، لافتاً الى أن “جمعية المصارف تدفع باتجاه البدء بإقرار القوانين والإجراءات الضرورية للبدء بالخروج من الأزمة الراهنة”.

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