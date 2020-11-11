سعر الدولار يحافظ على ارتفاعه… كم بلغ في السوق السوداء صباح اليوم؟

سجّل الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء سعراً يتراوح ما بين 7375 ليرة للشراء و 7425 ليرة للمبيع.

ومساء امس أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما بين 7400 ليرة و7500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعد ان سجّل سعر صرف الدولار السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 7350 ليرة و7450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

الى ذلك أعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 11/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

الأزمة االاقتصادية الممتدة منذ أشهر، تخنق اللبنانيين، سعر صرف الدولار ادخل الشعب في دائرة الفقر، والسلطة لا تبالي و لا تخطو اي خطوة باتجاه تحسين وضع المواطن الذي يكابد يوميا من أجل تحصيل لقمة عيش تحاربه فيها سلطة الأمونيوم، سلطة تتاجر بالمواطن المكلوم بعين “وقحة” بعد انفجار 4 آب ووجدته فرصة لتحقيق المزيد من الكسب المادي من خلال المساعدات التي وصلت من الأشقاء العرب إلى الشعب اللبناني. فمنذ أيام رأينا كيف تخزن الدولة الطحين العراقي في المدينة الرياضية بطريقة سيئة رغم وجود أزمة طحين عبر عنها أصحاب الأفران سابقا، في أصعب مرحلة يحتاج فيها لبنان لتوفير أي مادة أساسية.