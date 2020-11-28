سعر دولار السوق السوداء يأبى الانخفاض… كيف أقفل اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت، ما بين 8250 و8350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وكان تراوح سعر صرفه في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 8200 ليرة و8300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتوازياً أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 28 و29/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.