سعر دولار السوق السوداء يأبى الانخفاض… كم بلغ صباح اليوم؟

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم بين 7425 ليرة للشراء و7475 ليرة للمبيع، وذلك بعد ان سجّل في الامس سعراً يتراوح ما بين 7375 ليرة للشراء و 7425 ليرة للمبيع.

اما نقابة الصرافين فأعلنت تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 12/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

سعر صرف الدولار يحافظ على ارتفاعه، في ظل أزمة اقتصادية ممتدة منذ أشهر… أزمة تخنق اللبنانيين، زاد عليها ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ساهم في ادخال الشعب في اتون الفقر، والسلطة لا تبالي و لا تخطو اي خطوة باتجاه تحسين وضع المواطن الذي يكابد يوميا من أجل تحصيل لقمة عيشه، لا بل على العكس تمعن في سرقة واهدار حقوقه، وقد رأينا منذ أيام رأينا كيف تخزن الدولة الطحين العراقي في المدينة الرياضية بطريقة سيئة رغم وجود أزمة طحين عبر عنها أصحاب الأفران سابقا.