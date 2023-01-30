سعر ربطة الخبز إلى انخفاض؟

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن “سعر ربطة الخبز سينخفض في حال تم إصدار تعميم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانخفض سعر صرف الدولار، لأن الإتفاق تم مع وزير الإقتصاد أمين سلام على إصدار تسعيرة لربطة الخبز عند ارتفاع وانخفاض المواد الاولية وسعر الصرف، وكانت الأجواء إيجابية، وتم الاتفاق على إستكمال التعاون لتأمين الإستقرار للرغيف في ظروف بلد كلها استثنائية”.

كما طالب سرور، في بيان، العميد الشيخ المكلف من الحكومة ادارة ملف الطحين والخبز، “بإعادة النظر بحصص الطحين الموزعة على الأفران، وحل مشكلة النقص لبعض الافران في منطقة بيروت وجبل لبنان بعد التحقق من النقص الذي يجعل جزءا من الافران تقفل يوما في الاسبوع أو تنقطع صالاتها وموزعوها من الخبز”.

وتمنى حل المشكلة “كي لا نشهد ما شهدناه نهار الأحد والسبت الفائتين”. وقال: إن “طلب الخبز الابيض المدعوم إزداد بوتيرة كبيرة بعد الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار وارتفاع اسعار المرقوق والافرنجي والتنور، مما يؤكد أن الناس أستنزفت برواتبها وأصبح الخبز المدعوم حاجة ضرورية لها”.

وطالب سرور “وضع حد للمتاجرين بالعملة الوطنية ووضع حد لأنهيارها” كما وجه كلمة للسياسيين وزعماء الأحزاب والطوائف، قائلا: “ألا يستحق الشعب اللبناني رئيس جمهورية وحكومة يكون عنوان الاتفاق عليهما، إخراج لبنان من النفق المظلم بعد اتفاق كاريش الذي يسمح للبنان أن يكون بلد نفط وغاز ودولار؟، نعم لبنان لديه موارد طبيعية وقدرات بشرية اثبتت جدارتها في العالم كله والقطاع الخاص في ظل اسوأ أزمة في تاريخ لبنان، لذلك إستعجلوا الحل وأرحموا لبنان وشعبكم الذي انتخبكم منذ عام ولا تخذلوا الوطن، الوطن غالي”.