سعر ربطة الخبز.. كباش الأفران والموزعين والبلديات

نفذ موزعو خبز الأفران على المحلات التجارية اعتصاما أمام الأفران في قب الياس في البقاع الاوسط، احتجاجا على رفع سعر ربطة الخبز من قبل الأفران الى 1250 ليرة للموزع، مما يحد من أرباح الموزعين، فيما تمنع بعض الموزعين عن تسلم الخبز بالسعر الجديد.

من جهة أخرى أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الافران في منطقة الغبيري عمدت اليوم الى رفع السعر على الموزع، وبالتالي انخفضت عائدات التوزيع على الموزع، الذي بدوره سيطر لرفع الاسعار على أصحاب المحلات.

نتيجة ذلك، امتنع بعض الموزعين عن استلام الخبز لتوزيعه، كذلك امتنع بعض اصحاب المحال عن استلام الخبز نظرا لانخفاض الارباح.

بناء عليه، وجهت بلدية الغبيري ثلاثة اخطارات الى ثلاثة من الافران العاملة في الغبيري، بوجوب العودة الى التسعير كما كان قبل التعديل، تحت طائلة اقفال هذه الافران فورا.

ونتيجة للأزمة المتفاقمة بين نقابة الأفران والمخابز، صرح نقيب الأفران والمخابز علي إبراهيم أمس بأنه سيعلن استقالته وسيقدمها اليو الاثنين بشكل رسمي.